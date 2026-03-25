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Nazionale

Gattuso:“E’ la partita più importante della mia carriera”

Il ct azzurro carica la squadra alla vigilia della sfida decisiva per la qualificazione al Mondiale: pressione alta, ma gruppo compatto e concentrato

Mar 25, 20261 Lettura
ROME, ITALY - JUNE 19: New head coach Italy Gennaro Gattuso speaks with the media during the press conference at Hotel Parco dei Principi on June 19, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Claudio Villa - FIGC/FIGC via Getty Images)

La nazionale italiana si prepara a una sfida cruciale contro l’Irlanda del Nord in un Gewiss Stadium atteso al completo. Alla vigilia del match, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento, definendolo “la partita più importante della mia carriera”. In palio c’è la possibilità di evitare l’esclusione dal terzo Mondiale consecutivo, scenario che rappresenterebbe un duro colpo per il calcio italiano.

Il tecnico ha evidenziato il buon clima nello spogliatoio e la disponibilità totale del gruppo: serviranno concentrazione, intensità fisica e velocità di gioco per mettere in difficoltà un avversario determinato. L’obiettivo è portare il pallone negli ultimi metri con rapidità, creando occasioni decisive.

Gattuso ha ammesso di sentire la pressione del Paese, ricordando come da mesi tifosi e addetti ai lavori chiedano alla squadra di centrare la qualificazione al Mondiale. Una responsabilità importante, che il ct afferma di conoscere e di essere pronto a gestire grazie alla sua esperienza.

Sul piano tecnico restano alcuni dubbi di formazione: Bastoni è ancora in valutazione, dopo aver svolto solo una parte dell’allenamento con il gruppo. Scamacca appare in ritardo di condizione, mentre Mancini, Politano e Calafiori sono regolarmente a disposizione.

In vista dell’eventualità dei calci di rigore, lo staff ha già svolto prove specifiche: ogni giocatore ha eseguito tre tiri dal dischetto. Il designato principale resta Retegui, già incaricato nelle ultime occasioni.

Gattuso ha inoltre ringraziato per il sostegno ricevuto da Marcello Lippi, parole che lo hanno emozionato e motivato ulteriormente. Il messaggio alla squadra è chiaro: “Siamo artefici del nostro destino”. Serviranno tranquillità, consapevolezza e mentalità vincente per superare una sfida che può segnare il futuro della nazionale.

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