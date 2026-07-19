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Formula 1

Kimi Antonelli domina a Spa: vittoria nel GP del Belgio davanti a Leclerc

Il pilota italiano torna al successo dopo Monte-Carlo e rilancia la corsa al Mondiale. Sul podio anche Verstappen, Hamilton quarto dopo una penalità.

Lug 19, 20261 Lettura
Belgian Grand Prix, Saturday, Jiri Krenek during the Formula 1 Belgian Grand Prix 2026, 10th round of the 2026 Formula One World Championship from July 17 to 19, 2026 on the Circuit de Spa-Francorchamps, in Stavelot, Belgium - Photo Jiri Krenek / Active Pictures

Andrea Kimi Antonelli ritrova il gradino più alto del podio conquistando il Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il talento della Mercedes firma la settima vittoria della carriera, interrompendo un digiuno che durava dal successo di Monte-Carlo dello scorso 7 giugno. Alle sue spalle chiudono una convincente Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen, protagonisti di una gara solida ma mai realmente in grado di impensierire il leader.

La gara

Antonelli gestisce la corsa con autorità fin dalle prime fasi, mantenendo il controllo della leadership nonostante la pressione degli inseguitori. Alle sue spalle Leclerc conferma i progressi della Ferrari con un secondo posto che restituisce fiducia al team di Maranello, mentre Verstappen completa il podio limitando i danni in ottica campionato. Più complicata la prova di Lewis Hamilton, quarto al traguardo dopo aver scontato 5 secondi di penalità per il contatto al via con il compagno di squadra di Antonelli, George Russell. L’episodio compromette la gara del britannico e mette fuori causa Russell, costretto a un pesante zero che lo fa scivolare a 50 punti di distanza dal leader interno Mercedes nella classifica iridata.

Classifica e protagonisti

Alle spalle dei primi quattro chiude Oscar Piastri con la McLaren, seguito dalla Red Bull di Isack Hadjar e dall’altra McLaren di Lando Norris, autore di una buona rimonta dalla tredicesima posizione in griglia. Completano la zona punti Gabriel Bortoleto con Audi, Arvid Lindblad su Racing Bulls e Franco Colapinto al volante dell’Alpine. Archiviato il weekend di Spa, il Circus si prepara ora al Gran Premio d’Ungheria, ultimo appuntamento prima della tradizionale pausa estiva, con una lotta al Mondiale che torna più aperta grazie al successo di Antonelli.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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