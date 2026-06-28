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Formula 1

Russell domina in Austria: Mercedes torna al successo davanti a Verstappen

Il britannico conquista il GP d'Austria davanti al campione del mondo e ad Antonelli. Ferrari fuori dal podio con Hamilton quinto e Leclerc ottavo.

Giu 28, 20261 Lettura
Austrian Grand Prix, Saturday, Wolfgang Wilhelm RUSSELL George (gbr), Mercedes AMG F1 Team W17, portrait podium celebration during the Formula 1 Austrian Grand Prix 2026, 8th round of the 2026 Formula One World Championship from June 26 to 28, 2026 on the Red Bull Ring, in Spielberg, Austria - Photo Alberto Vimercati / DPPI

George Russell firma un fine settimana impeccabile e conquista il Gran Premio d’Austria di Formula 1, centrando la settima vittoria della carriera. Il pilota della Mercedes, già autore della pole position, gestisce la gara con autorevolezza e torna al successo dopo il trionfo ottenuto nella gara inaugurale della stagione in Australia. Alle sue spalle chiudono Max Verstappen su Red Bull e il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, protagonista di un’altra prestazione di alto livello che vale il podio.

Gara controllata da Russell, Ferrari lontana dal podio

Dopo un ottimo sabato in qualifica, la Ferrari non riesce a confermarsi in gara. Lewis Hamilton conclude in quinta posizione, preceduto dalla McLaren di Oscar Piastri, mentre Charles Leclerc perde terreno nel corso della corsa e termina soltanto ottavo. Davanti al monegasco chiudono anche Isack Hadjar, autore di una prova convincente, e Lando Norris, che limita i danni dopo un weekend complicato.

A completare la top 10 del GP d’Austria sono le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, protagonisti di una gara solida che consente al team di raccogliere punti preziosi. Per la Mercedes si tratta di un risultato fondamentale, impreziosito dalla doppia presenza sul podio, mentre la Ferrari lascia Spielberg con indicazioni contrastanti dopo le promettenti qualifiche.

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Redazione

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