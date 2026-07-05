Leclerc trionfa a Silverstone: Ferrari torna a vincere davanti a Russell

Charles Leclerc riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio conquistando il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Silverstone, il pilota monegasco ha preceduto George Russell su Mercedes e il compagno di squadra Lewis Hamilton, al termine di una gara conclusa in regime di Safety Car dopo l’incidente che ha coinvolto Max Verstappen. Per Leclerc si tratta della nona vittoria in carriera, la prima dopo il successo ottenuto ad Austin nella stagione 2024.

Leclerc ha gestito con autorevolezza una corsa intensa, mantenendo il comando anche nei momenti più delicati. Il colpo di scena è arrivato nelle battute finali, quando Verstappen, in quel momento terzo, è finito contro le barriere provocando l’ingresso della Safety Car. La neutralizzazione ha congelato le posizioni fino alla bandiera a scacchi, permettendo al ferrarista di festeggiare un successo pesante sia per il morale sia per la classifica del campionato.

Alle sue spalle hanno completato il podio Russell e Hamilton, protagonisti di una gara solida e costante, mentre Ferrari può sorridere anche per il doppio piazzamento nelle prime tre posizioni.

Weekend amaro invece per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes, leader della classifica mondiale prima della gara, sembrava in grado di lottare per il successo dopo essere risalito fino alla seconda posizione e aver ridotto il distacco da Leclerc. Al 41° giro, però, un problema alle sospensioni ha compromesso la sua corsa, costringendolo a rallentare e a perdere terreno.

Come se non bastasse, il giovane bolognese ha poi incassato una penalità di cinque secondi per il superamento dei limiti della pista (track limits), chiudendo soltanto al 16° posto e vedendo sfumare un risultato che avrebbe potuto rafforzare ulteriormente la sua leadership iridata.