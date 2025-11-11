Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Nazionale

L’Italia di Gattuso: continuità, grinta e un occhio al futuro

In porta l’unica novità, tornano Buongiorno e Ricci. Palla lunga e pedalare, per tenere vivo il sogno Mondiale

Nov 11, 20252 Lettura
Bergamo, Italy September 5, 2025: Gennaro Gattuso of Italy first match as Italy coach in the European Fifa World Cup 2026 Qualifier match between Italy and Estonia at Gewiss Stadium.

Cosa ci dicono le ultime convocazioni in azzurro? Sei giorni al fischio d’inizio di Moldova-Italia e nove a Italia-Norvegia, le ultime due fermate di un girone di qualificazione ai Mondiali 2026 che la nuova Italia di Gennaro Gattuso ha affrontato, dopo il tracollo iniziale sotto la bufera norvegese, con il piglio di chi non vuole più regalare nulla a nessuno. La lista dei 27, diramata stamane dalla FIGC, è un manifesto di continuità: zero rivoluzioni, ritocchi mirati, un solo volto nuovo (l’ultimo dei portieri, gita-premio). È il Gattuso-pensiero fatto rosa: «Prima si suda, poi si parla».

L’unico esordiente assoluto è Elia Caprile, 24 anni, portiere del Cagliari. Con Meret ko e Di Gregorio ancora in rodaggio, Rino ha premiato chi para con i piedi e comanda l’area con la voce. Caprile è il terzo di Donnarumma e Vicario, a lui si riserva l’onore di palleggiare per qualche giorno con i migliori, in attesa di monitorarne la crescita con i sardi.

Chi viene e chi va: tra ritorni e pesanti assenze

  • Alessandro Buongiorno: fuori da marzo, rientra al centro della difesa con la fame di chi ha saltato un Europeo. Accanto a Bastoni forma la coppia “alta velocità” che Gattuso immagina per neutralizzare Haaland.
  • Samuele Ricci: il milanista è il nuovo metronomo. Rabiot out, lui in. Stante la squalifica del titolarissimo Barella, toccherà a lui far girare il pallone contro la Moldova.
  • Gianluca Scamacca: il gigante bergamasco è tornato a disposizione dopo l’ultimo (si spera) di una tragica serie di infortuni. Ringhio lo vuole fortemente, l’ha aspettato, lo ha coccolato, ora lo rivuole titolare. Il reparto offensivo sta dando ottimi segnali in termini di goal realizzati, ora ci si aspetta un contributo anche da lui, per non essere da meno.

Restano a casa Chiesa e Zaniolo: il primo è ancora a mezzo servizio al Liverpool, il secondo a Udine si sta lentamente ritrovando, ma non convince ancora del tutto nonostante i tre goal nelle ultime quattro apparizioni. Spinazzola infortunato, Meret pure. Fuori anche i newcomers del corso, Nicolussi Caviglia, Fabbian e Cambiaghi. Nessun dramma: Gattuso premia chi corre 90 minuti, non chi corre sui social.

La lista completa

Portieri: Donnarumma (PSG), Vicario (Tottenham), Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta)

Difensori: Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Atalanta), Cambiaso (Juventus), Calafiori (Arsenal), Dimarco (Inter), Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Mancini (Roma), Gabbia (Milan),

Centrocampisti: Barella (Inter), Frattesi (Inter), Tonali (Newcastle), Locatelli (Juventus), Ricci (Milan), Cristante (Roma)

Attaccanti: Kean (Fiorentina), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta), Pio Esposito (Inter), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atlético Madrid), Zaccagni (Lazio)

Il Gattuso-pensiero si riassume in tre frasi riportate recentemente dai quotidiani:

«Se non andiamo al Mondiale, cambio nazione. Giuro.»

«16 gol in 4 partite: non è fortuna, è fame.»

«Caprile? L’ho visto parare rigori in allenamento con gli occhi chiusi. Benvenuto.»

Questa non è una lista: è una dichiarazione d’intenti. Mai abbassare l’attenzione. Gattuso ha promesso fuoco, i ragazzi stanno tenendo accesa la fiamma. Moldova e Norvegia diranno se basterà per volare diretti in Nordamerica o se servirà un playoff al cardiopalma. Una cosa è certa: con Rino in panchina, l’Italia non molla più. E se molla, qualcuno da Coverciano e dintorni lo farà rimpiangere.

 

0 Shares

Articoli correlati

Gattuso:“Vittoria netta, ora continuità e compattezza”

Ott 15, 2025

Italia-Israele: le probabili formazioni, orario e dove vedere

Ott 14, 2025

Estonia-Italia, le probabili formazioni, orario e dove vedere

Ott 11, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.