Nicolas Siri, la nuova Joya del calcio dell’Uruguay

Storia e tradizione: l’Uruguay non smette mai di stupire. Nonostante abbia solo poco più di 3 milioni di abitanti, il paese ha negli anni dato i natali a tanti campioni poi esportati in ogni angolo del mondo a caccia di conquiste. Soprattutto in attacco, i nomi si sprecano e sono da far stropicciare gli occhi: da Forlan e Cavani passando per l’immenso Suarez, la Celeste è una fucina di talenti con pochi eguali, nonostante lo stato sia il terzo più piccolo dell’America del Sud. A portare avanti l’usanza dei grandi bomber di questa terra è Nicolas Siri, giovanissimo attaccante classe 2004 che sembra avere le carte in regola per provare a raggiungere i più alti livelli del football in giro per il globo. Nato nella capitale Montevideo, il centravanti respira calcio fin dai primi anni della sua vita così come molti altri suoi coetanei. Il pallone gli scorre nelle vene, sembra averlo nel DNA. Un affare di famiglia potremmo dire, tanto che anche il fratello più grande Enzo – classe 2002 e di ruolo difensore centrale – pratica lo sport più bello del mondo ed è stato capitano dell’Uruguay Under 17. I due oggi militano nel Danubio FC, una squadra che probabilmente non dirà molto al grande pubblico ma che, nella capitale charrua, rappresenta un’istituzione solamente per i profili che, ancora agli albori delle proprie carriere, ha ospitato: Alvaro Recoba, Ruben Sosa, José Maria Gimenez e gli stessi Cavani e Forlan, solo per citarne alcuni.

E il giovane Siri, nonostante le pressioni dovute ai suoi illustri predecessori, non sta tradendo affatto le attese. Ha debuttato con la prima squadra de La Franja nel settembre 2020 contro il Boston River, una formazione che si farà di nuovo sentire nella sua storia. Proprio contro il club Rojiverde, infatti, ha siglato la sua prima tripletta da professionista in una giornata a dir poco da record. Quella dello scorso marzo, infatti, è stata una tripla rete davvero speciale per il prodotto del vivaio del Danubio. Si tratta di quella che oltremanica definirebbero “Perfect Hat-Trick”, ovvero “Tripletta Perfetta”. Un gol con il piede destro, uno con il sinistro e uno di testa: Siri è riuscito a siglare queste tre marcature a soli 16 anni, 11 mesi e 2 giorni, dando assoluta prova di completezza e maturità nonostante la giovane età. Inutile dire che le sue prodezze hanno già fatto il giro del mondo, complice anche la sua continuità con la maglia dell’Uruguay Under 15, con il quale ha segnato 14 reti in 22 gare. Da parte sua, quest’anno, si attendono grandi cose: il suo Danubio è retrocesso in Segunda Division ma per lui sembrano potersi spalancare le porte dei migliori club in Europa. Sulle sue tracce, secondo le indiscrezioni di mercato, ci sarebbe già il Barcellona, voglioso di rifondare il proprio comparto offensivo sulle spalle di un nuovo uruguagio dopo la separazione dello scorso anno con il Pistolero Suarez.

Nicolas Siri, la scheda: analisi e caratteristiche tecniche

Quali sono le caratteristiche principali della nuova Joya del Danubio e dell’Uruguay? Il classe 2004 è una prima punta dotata di grande forza, che sa sfruttare al meglio il proprio corpo per farsi valere in zona rete che durante la fase di costruzione. Oltre ad avere uno spiccato senso del gol, che sia con i piedi oppure con precisi colpi di testa, Siri ha mostrato in più circostanze di potersi rendere utile anche spalle alla porta, proteggendo la palla e facendo salire i propri compagni. Giocatore dal grande dinamismo e dalla generosità esaltante, il ragazzo è solito dare tutto sul campo da gioco. Anche in fase di non possesso, infatti, risulta sempre attivo nel pressing verso gli avversari. I movimenti senza palla per smarcarsi e ricevere la sfera, poi, sono una delle sue migliori qualità, aspetto che sottolinea come oltre ad una prorompente prestanza atletica il giovane possieda anche intelligenza tattica oltre che un buon tiro e buone leve, che gli permettono di pungere anche in campo aperto. L’aspetto del suo gioco che sembra dover migliorare maggiormente è la tecnica di base, che gli permetterebbe così di ampliare ulteriormente la quantità di frecce nel suo arco. Vista l’età e i progressi che lo attendono nei prossimi anni, comunque, si può affermare senza timore che Siri sia un attaccante potenzialmente completo, in grado di associarsi bene con i suoi compagni oppure di fare reparto da solo. Un profilo da tenere d’occhio, solo l’ultima stella di un Uruguay che continua ad incantare grazie ai suoi straordinari talenti.