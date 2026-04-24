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Pronostici Liga

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 32° giornata

Volata finale: il Real Madrid sfida il Betis per non dire addio allo scudetto, mentre l'Atletico difende il quarto posto.

Apr 24, 20261 Lettura
BRUGES, BELGIUM - FEBRUARY 18: Ademola Lookman of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Club Brugge KV and Atletico de Madrid at Jan Breydelstadion on February 18, 2026 in Bruges, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Siamo giunti alla 32ª giornata della Liga (24-27 aprile 2026). Il Barcellona (79 punti) ha ormai preso il largo verso il titolo dopo aver vinto il derby contro l’Espanyol, portando il vantaggio sul Real Madrid (70 punti) a +9.

Ecco l’analisi e i pronostici per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Real Betis vs Real Madrid (Stasera, ore 21:00): I Blancos aprono il turno al Benito Villamarín. Dopo il pareggio interno contro il Girona, Ancelotti deve vincere per mantenere vive le speranze scudetto. Il Betis (5°) è in piena lotta per l’Europa League e in casa è un avversario temibile.

Getafe vs Barcellona (Sab 25, 16:15): La capolista vola al Coliseum. Il Getafe (8°) è una delle squadre più solide della Liga, ma il Barça di Flick sembra inarrestabile dopo il poker rifilato all’Espanyol. Una vittoria qui potrebbe consegnare virtualmente il titolo ai blaugrana.

Atlético Madrid vs Athletic Bilbao (Sab 25, 21:00): Vero e proprio spareggio per la Champions. L’Atletico (4° con 57 punti) deve reagire dopo la sconfitta shock contro il Siviglia. L’Athletic Bilbao (9°) cerca l’ultimo treno per l’Europa, ma al Metropolitano i Colchoneros raramente falliscono questi appuntamenti.

Villarreal vs Celta Vigo (Dom 26, 21:00): Il “Sottomarino Giallo” (3° con 61 punti) vuole blindare il podio dopo la vittoria a San Mamés. Affronta un Celta Vigo tranquillo a metà classifica, rendendo i padroni di casa nettamente favoriti.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Betis – Real Madrid X2 + Over 1.5 Il Real ha l’obbligo dei 3 punti, ma il Betis in casa segna quasi sempre.
Getafe – Barcellona 2 (Vittoria Barça) Il Barcellona vuole chiudere la pratica scudetto il prima possibile.
Atlético – Ath. Bilbao 1 (Vittoria Atletico) Reazione d’orgoglio attesa per gli uomini di Simeone in casa.
Valencia – Girona GOL Sfida tra due squadre che giocano un calcio aperto e propositivo.
Osasuna – Sevilla 1X (Doppia Chance) Il Siviglia è in ripresa, ma l’El Sadar è un campo difficilissimo.
Rayo Vallecano – R. Sociedad Under 2.5 Gara tra due difese molto chiuse; i punti pesano per la salvezza e l’Europa.
Alavés – Mallorca X (Pareggio) Scontro salvezza teso: la paura di perdere potrebbe prevalere.

Il “Top Pick” di La Liga

Vittoria Barcellona (Segno 2). Con 79 punti e una media gol impressionante, i catalani non dovrebbero avere problemi contro un Getafe che ha già raggiunto i propri obiettivi stagionali. Puntare sulla vittoria esterna è la giocata più sicura del weekend per consolidare il primato.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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