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Pronostici Liga

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 31° giornata

Consigli scommesse e quote: il Real Madrid apre il turno contro il Girona, attesa per il derby di Barcellona al Camp Nou.

Apr 10, 20262 Lettura
MADRID, SPAIN - MARCH 11: Federico Valverde of Real Madrid celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Real Madrid CF and Manchester City FC at Estadio Santiago Bernabeu on March 11, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)

Siamo arrivati alla 31ª giornata della Liga (10-13 aprile 2026), un turno che si apre ufficialmente stasera con il Real Madrid impegnato al Bernabéu. La classifica vede il Barcellona (76 punti) tentare la fuga definitiva dopo la vittoria nel big match contro l’Atletico, mentre il Real Madrid (69) non può più sbagliare se vuole mantenere vive le speranze di rimonta.

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Real Madrid vs Girona (Stasera, ore 21:00): I Blancos devono riscattare il clamoroso scivolone di Maiorca. Il Girona (12°) è una squadra imprevedibile ma al Bernabéu il Real ha l’obbligo di vincere per accorciare momentaneamente sul Barcellona (-7).

Barcellona vs Espanyol (Sab 11, 18:30): Il “Derbi Barceloní”. La capolista vola sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo contro l’Atletico. L’Espanyol (10°) naviga in acque tranquille, ma i derby sfuggono spesso alla logica della classifica. Il Barça punta sul fattore Camp Nou per blindare il titolo.

Sevilla vs Atlético Madrid (Sab 11, 21:00): Un classico del calcio spagnolo. L’Atletico (4°) deve difendersi dall’assalto di Betis e Celta Vigo per il posto Champions, mentre il Siviglia (17°) è in una crisi senza fine e ha bisogno disperato di punti per evitare di essere risucchiato nella zona retrocessione.

Athletic Bilbao vs Villarreal (Dom 12, 21:00): Il posticipo domenicale mette in palio punti pesanti per l’Europa. Il Villarreal (3°) vuole consolidare il podio, mentre l’Athletic cerca di risalire una classifica che al momento lo vede solo all’11° posto.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Real Madrid – Girona 1 + Over 2.5 Reazione obbligatoria per Ancelotti; attesi molti gol al Bernabéu.
Barcellona – Espanyol 1 (Handicap -1) Troppa differenza tecnica: il Barça vorrà dominare il derby.
Sevilla – Atlético X2 + Under 3.5 L’Atletico è più solido, ma il Siviglia giocherà una gara di nervi.
Osasuna – Real Betis GOL Sfida equilibrata tra due squadre che giocano un calcio propositivo.
Celta Vigo – Real Oviedo 1 (Vittoria Celta) Il Celta è in lotta per l’Europa e in casa è una garanzia.
Elche – Valencia Under 2.5 Scontro salvezza teso: i punti pesano e le difese saranno chiuse.
Levante – Getafe X (Pareggio) Due squadre che tendono ad annullarsi; il pari serve a entrambe.

Il “Top Pick” di La Liga

Vittoria Barcellona (Segno 1) nel derby. La squadra di Flick sta viaggiando a ritmi impressionanti (80 gol segnati in 30 partite). L’Espanyol difficilmente riuscirà a contenere le folate offensive dei blaugrana in un Camp Nou esaurito che sente già profumo di titolo.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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