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Tennis

Sinner-Djokovic, oggi la semifinale di Wimbledon: orario e dove vedere il match

L’azzurro sfida Djokovic per un posto nell’atto conclusivo dei Championships: diretta anche in chiaro su Tv8.

Lug 10, 20261 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

Jannik Sinner è pronto a giocarsi l’accesso alla finale di Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, il numero uno azzurro affronta Novak Djokovic nella semifinale dello Slam londinese, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. In palio c’è un posto nella finalissima, dove il vincitore sfiderà uno tra Alexander Zverev e Arthur Fery.

Il cammino verso la semifinale

Sinner si presenta all’appuntamento dopo un percorso convincente, impreziosito dalle vittorie contro Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff, confermando il proprio eccellente stato di forma sull’erba londinese. Dall’altra parte della rete ci sarà un Djokovic altrettanto solido, arrivato tra i migliori quattro del torneo grazie ai successi su Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Safiullin e Auger-Aliassime.

I precedenti raccontano di una sfida sempre equilibrata: nei 11 confronti diretti, Sinner è avanti 6-5, anche se l’ultimo incrocio ha sorriso al campione serbo, vittorioso in cinque set nella semifinale degli Australian Open.

Orario e dove vedere Sinner-Djokovic

La semifinale è in programma oggi sul Campo Centrale come secondo incontro di giornata, con il programma al via alle 14:30. L’inizio del match tra Sinner e Djokovic è previsto intorno alle 18:00, al termine dell’altra semifinale tra Zverev e Fery.

L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport e in chiaro su Tv8. La diretta streaming sarà disponibile attraverso Sky Go, NOW e Tv8.it, consentendo agli appassionati di seguire una delle sfide più attese dell’intero torneo.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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