Sinner nella storia: bis a Wimbledon e quinto Slam in carriera

Jannik Sinner continua a scrivere pagine indimenticabili del tennis italiano e mondiale. Il numero uno del ranking ATP conquista Wimbledon 2026, difendendo il titolo conquistato dodici mesi fa grazie al successo in finale contro Alexander Zverev con il punteggio di 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 dopo 3 ore e 46 minuti di gioco. Per il fuoriclasse altoatesino si tratta del quinto titolo del Grande Slam, dopo i due Australian Open, lo US Open e il precedente trionfo sull’erba londinese.

L’avvio della sfida è caratterizzato da servizi efficaci e grande equilibrio. Zverev riesce a conquistare il primo set al tie-break, ma la reazione di Sinner è immediata. L’azzurro pareggia i conti dominando il secondo tie-break, poi prende progressivamente il controllo degli scambi grazie a una maggiore continuità da fondo campo e a una gestione impeccabile dei momenti decisivi. Nel terzo parziale arriva il break che indirizza definitivamente la finale, mentre nel quarto set il numero uno del mondo amministra con autorità fino al game conclusivo, chiudendo tra gli applausi del Centre Court.

Con questo successo Sinner diventa il decimo tennista dell’Era Open a vincere Wimbledon per due anni consecutivi, entrando in una ristretta élite insieme a leggende come Rod Laver, Bjorn Borg, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Inoltre raggiunge quota 100 vittorie nei tornei del Grande Slam, confermando la propria straordinaria continuità ai massimi livelli.

Il trionfo permette all’azzurro di consolidare la leadership della classifica ATP, salendo a 13.450 punti e ampliando ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori. Anche nella Race verso le ATP Finals di Torino resta saldamente al comando.

Durante la premiazione Sinner ha rivolto parole di stima al rivale: “Complimenti a Sasha, sono sicuro che prima o poi vincerà questo torneo. Sono felice della vittoria e soprattutto del livello di gioco espresso”. L’azzurro ha poi ribadito quanto sia speciale competere sui campi dell’All England Club, definendo Wimbledon “il posto più bello dove giocare a tennis”.

Sportivo anche Zverev, che ha riconosciuto la superiorità dell’avversario: “Ha dimostrato ancora una volta perché è il migliore del mondo. Condividere il Centre Court con lui è stato un onore”.