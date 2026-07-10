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Tennis

Sinner domina Djokovic e vola in finale a Wimbledon: ora la sfida a Zverev

Il numero uno del mondo supera Novak Djokovic in tre set con una prova impeccabile e conquista la seconda finale consecutiva ai Championships. Domenica difenderà il titolo contro Alexander Zverev.

Lug 10, 20261 Lettura
Credit photo: https://newsroom.rolex.com/

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano. Sul Centre Court di Wimbledon, il campione azzurro supera con autorità Novak Djokovic per 6-4, 6-4, 6-4, conquistando la seconda finale consecutiva ai Championships dopo il titolo vinto nel 2025. Una prestazione di altissimo livello quella del numero uno del ranking ATP, che domina il sette volte campione dello Slam londinese e si guadagna la possibilità di difendere la corona. Nell’ultimo atto del torneo troverà Alexander Zverev, che ha eliminato il britannico Arthur Fery in tre set e, grazie al successo, salirà al numero 2 della classifica mondiale.

La cronaca della partita

L’inizio è caratterizzato da grande equilibrio, con entrambi i protagonisti impeccabili nei turni di servizio. La svolta arriva nel nono gioco del primo set, quando Sinner approfitta di un raro passaggio a vuoto di Djokovic, strappandogli la battuta con un passante vincente dopo un errore del serbo a rete. Il break è decisivo per il 6-4 che indirizza il match. Anche nel secondo parziale l’azzurro mette costantemente pressione in risposta: dopo aver visto il rivale annullare due palle break, trova l’allungo decisivo con una splendida palla corta e conserva il vantaggio fino al secondo 6-4.

Un Sinner perfetto, Djokovic si arrende

Nel terzo set il copione non cambia. Sinner parte subito forte, conquista un altro break e continua a comandare gli scambi con aggressività e precisione. Djokovic prova a reagire, sostenuto dal pubblico del Centre Court, ma non riesce a sfruttare l’unica palla break dell’incontro, cancellata da un ace dell’italiano, uno dei 16 messi a segno nel match. L’altoatesino mantiene il controllo fino all’ultimo punto, chiudendo ancora 6-4 e centrando una meritata qualificazione alla finale. Ora l’obiettivo è il bis a Wimbledon, dove ad attenderlo ci sarà Alexander Zverev in una sfida che assegnerà uno degli Slam più prestigiosi della stagione.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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