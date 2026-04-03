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Nazionale

Ufficiale, anche Gattuso lascia l’Italia dopo il ko con la Bosnia

Dopo l’eliminazione dal Mondiale e il terremoto in FIGC, il tecnico si dimette: ora corsa al nuovo commissario tecnico

Apr 3, 20261 Lettura
Bergamo, Italy September 5, 2025: Gennaro Gattuso of Italy first match as Italy coach in the European Fifa World Cup 2026 Qualifier match between Italy and Estonia at Gewiss Stadium.

Si chiude con amarezza l’avventura di Gennaro Ivan Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana di calcio. La sconfitta contro la Bosnia ed Erzegovina nazionale di calcio, decisiva per l’esclusione dal Mondiale, ha portato alla risoluzione consensuale del contratto con la FIGC. Una scelta maturata subito dopo il match di Zenica e ufficializzata nelle ore successive.

L’addio di Gattuso arriva in un clima turbolento per il calcio italiano. Alle dimissioni del presidente Gabriele Gravina si sono aggiunte quelle di Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurro. Un terremoto istituzionale che ha accelerato una decisione già presa dal Ct dopo la mancata qualificazione. Nel comunicato ufficiale, la FIGC ha ringraziato il tecnico per dedizione, serietà e passione mostrate nei nove mesi alla guida della squadra.

“Con il dolore nel cuore ritengo conclusa la mia esperienza”, ha dichiarato l’allenatore calabrese, sottolineando come la mancata qualificazione abbia reso inevitabile il passo indietro. Gattuso ha poi ringraziato la Federazione, lo staff e soprattutto i tifosi, ribadendo il suo legame con la maglia azzurra: “Sempre con l’azzurro nel cuore”.

Si apre ora il casting per il nuovo commissario tecnico. Tra i nomi più caldi spiccano Roberto Mancini, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi e Antonio Conte. La decisione definitiva arriverà dopo l’assemblea federale del 22 giugno. Nel frattempo, possibile soluzione ad interim con Silvio Baldini, attuale Ct dell’Under 21, per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.

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