“C’è stato da faticare, adesso andiamo a giocare questa finale”

L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord a Bergamo nella semifinale degli spareggi europei di qualificazione ai Mondiali e conquista l’accesso alla finale. Una sfida più complessa del previsto per gli azzurri di Gennaro Gattuso, sorpresi inizialmente dall’atteggiamento degli avversari, ma capaci di aumentare ritmo e qualità nella ripresa.

Non è stata una partita semplice per l’Italia, costretta a lavorare con pazienza contro un’Irlanda del Nord fisica, aggressiva sulle seconde palle e pericolosa sui calci piazzati. “Abbiamo dovuto faticare, non è stata facile, ci hanno anche sorpresi. Pensavamo venissero in verticale, invece hanno provato a palleggiare. Ma c’è stata concentrazione e non era scontato”.

“Ci siamo complicati un po’ la vita, Locatelli si schiacciava troppo – ha analizzato -. Nella ripresa abbiamo dato ritmo alla partita, la palla ha iniziato a circolare in modo più veloce. Ora c’è la finale. Sappiamo che sarà difficile, ma cerchiamo di recuperare bene. Ora ci godiamo questa vittoria, da domani saremo concentrati su ciò che dobbiamo fare. Ringrazio Bergamo, ho sentito pochissimi fischi e siamo andati all’intervallo tra gli applausi”, ha concluso Gattuso.