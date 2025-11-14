Gattuso difende la Nazionale e attacca i tifosi. “Non lo accetto”

Una serata di vittoria che si trasforma in occasione di polemica. Dopo il successo per 2-0 dell’Italia contro la Moldavia, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha scelto di non sorvolare su quanto accaduto sugli spalti. Nel post-partita, infatti, ha rivolto un messaggio diretto ai tifosi italiani presenti allo stadio, colpevoli – secondo il tecnico – di aver mancato di rispetto alla squadra.

“La prestazione mi è piaciuta, abbiamo creato tanto. Ma quello che non accetto sono stati i cori come ‘andate a lavorare'”, ha dichiarato Gattuso ai microfoni Rai. In un momento in cui la squadra sta cercando di ritrovare identità e risultati, il ct ha sottolineato come l’atteggiamento di una parte dei supporter, seppur minoritaria, sia stato controproducente. A Chisinau erano presenti circa 500 tifosi italiani, giunti per sostenere gli Azzurri. Tuttavia, durante diversi momenti della partita, si sono levate voci di dissenso che hanno infastidito l’allenatore: “Non è il momento di fare questi cori ai giocatori. Bisogna restare uniti, perché la squadra sta lottando in campo tra mille difficoltà e sentire cori del genere in trasferta è inaccettabile”.

Il messaggio di Gattuso è chiaro: serve compattezza, sia all’interno dello spogliatoio che tra squadra e tifoseria. Nonostante le difficoltà vissute negli ultimi mesi e le critiche per i risultati altalenanti, il tecnico chiede sostegno e fiducia.