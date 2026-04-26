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Calcio Estero

Il Chelsea batte il Leeds e raggiunge il Man City in finale di Fa Cup

Nella seconda semifinale di F.A. Cup il Chelsea non brilla ma piega il Leeds e raggiunge il City in finale: dopo l'esonero di Rosenior i Blues ritrovano la vittoria vincendo col minimo sforzo. I blues piegano 1-0 il Leeds:

Apr 26, 20262 Lettura
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Nella seconda semifinale di F.A. Cup il Chelsea non brilla ma piega il Leeds e raggiunge il City in finale: dopo l’esonero di Rosenior i Blues ritrovano la vittoria vincendo col minimo sforzo. I blues piegano 1-0 il Leeds: decide la sfida una rete di Enzo Fernandez. Decisivo il portiere Sanchez. Il 16 maggio ancora a Wembley finale contro la squadra di Guardiola
Sarà il Chelsea ad affrontare il Manchester City nella finale di FA Cup. Infatti, in semifinale i blues hanno piegato 1-0 il Leeds grazie al gol segnato al 23′ minuto del primo tempo da Enzo Fernandez. Appuntamento per la finale: il 16 maggio. Il teatro dove si giocherà è di nuovo Wembley.

CHELSEA-LEEDS 1-0

Una finale per provare a rialzare la testa. Una partita, l’ultimo atto del trofeo, per dimostrare che questa stagione, nonostante il club sia dovuto arrivare al terzo allenatore, non è del tutto da buttare. Ma potrebbe avere un lieto fine. O, quantomeno, ammorbidire i giudizi in caso di vittoria. I blues piegano 1-0 il Leeds a Wembley, ritrovano il successo che mancava da tre partite. L’ultima volta che avevano segnato risaliva al turno precedente di Coppa dove avevano segnato ben 7 gol contro il Port Vale, penultimo in League One (serie B inglese). I blues arrivano così all’ultimo atto della FA Cup da giocarsi il 16 maggio contro il Manchester City. Sempre nello stadio simbolo del calcio inglese. Il finale di stagione sarà determinante per capire il Chelsea con quali intenzioni programmerà il futuro. Nel frattempo, ha conquistato una finale di Coppa che vale una boccata d’ossigeno. Il Chelsea della prima mezz’ora è quello che quest’anno si è visto raramente, e per lo più nella prima parte di stagione con Enzo Maresca. È quello pieno di fiducia che impone la propria volontà sulle partite, quello sicuro che prima o poi uno dei suoi talenti farà la differenza. Ci riesce Enzo Fernandez al 23’minuto, con un colpo di testa piazzato che contribuisce a renderlo, assieme al volenteroso João Pedro, il migliore del bel primo tempo dei Blues. Il Chelsea della ripresa è quello impaurito che è andato a fondo nelle ultime partite, quello che ha perso sicurezza, quello che in Premier è precipitato a 10 punti da un piazzamento utile per partecipare alla prossima Champions League che a inizio stagione era considerato l’obiettivo minimo. La novità è che, aiutato da qualche bella parata di Robert Sanchez e dall’insicurezza del Leeds, è riuscito a non andare a fondo. L’estremo difensore è stato determinante a tenere la porta inviolata contro un’altra squadra di Premier per la prima volta dal 17 gennaio. Ma anche a guadagnare la finale di FA Cup per la 17^ volta nella storia dei blues, meno solo di Manchester United (22) e Arsenal (21). L’esito della finale del 16 maggio potrebbe definire la stagione dei Blues: la vittoria in FA Cup, infatti, significherebbe entrare in Europa anche se solamente in Europa League. Ma visto che tale traguardo in campionato appare sempre più lontano, sarebbe un ottimo viatico per programmare una stagione e un progetto a lungo termine con un allenatore che abbia un minimo di stabilità. Visti i ribaltoni delle ultime stagioni.

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